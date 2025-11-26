Bivša snajka političara je trebalo da bude gost na koncertu Mileta Kitića, veče pre joj javili da ne dolazi, sad se oglasila: "U šoku sam! Ne znam šta je razlog"

Blic pre 3 sata
Bivša snajka političara je trebalo da bude gost na koncertu Mileta Kitića, veče pre joj javili da ne dolazi, sad se oglasila…

Pevačica navodi da je obaveštena o promeni odluke veče pre nastupa, bez navedenog razloga.

Jokić je mesecima ranije bila pozvana i pripremala se za nastup u Areni Zagreb. Milica Jokić, bivša snajka političara Ivice Dačića, oglasila se nakon što je javnost saznala da joj je otkazano gostovanje kod Mileta Kitića na koncertu u Zagrebu. Pevačica kaže da još uvek ne zna šta se tu tačno desilo, a otkrila je i da li se čula nakon toga sa folkerom. Naime, Milica Jokić trebalo je da se pojavi u Areni Zagreb u subotu, gde bi sa Miletom izvela njihov veliki hit
Alo pre 47 minuta
