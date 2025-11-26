Napeto ispred Skupštine Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Došlo je do gužve i jurnjave ispred zgrade Skupštine Srbije Sednica parlamenta nije započela u zakazano vreme Grupa opozicionih poslanika pokušala je i jutros da uđe u Skupštinu Srbije na glavni ulaz sa Trga Nikole Pašića i prođe kroz takozvani Ćacilend do zgrade, ali im to u prvi mah nisu dozvolili pripadnici policije zbog čega je došlo do gužve, guranja i jurnjave. Prilazeći parlamentu, oni su uklonili ogradu oko šatorskog naselja tako što su bonsekom presekli