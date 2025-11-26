Napeto ispred Skupštine Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Blic pre 8 minuta
Napeto ispred Skupštine Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)
Došlo je do gužve i jurnjave ispred zgrade Skupštine Srbije Sednica parlamenta nije započela u zakazano vreme Grupa opozicionih poslanika pokušala je i jutros da uđe u Skupštinu Srbije na glavni ulaz sa Trga Nikole Pašića i prođe kroz takozvani Ćacilend do zgrade, ali im to u prvi mah nisu dozvolili pripadnici policije zbog čega je došlo do gužve, guranja i jurnjave. Prilazeći parlamentu, oni su uklonili ogradu oko šatorskog naselja tako što su bonsekom presekli
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poslanici nastavili raspravu, početak sednice kasnio zbog incidenta

Poslanici nastavili raspravu, početak sednice kasnio zbog incidenta

RTS pre 8 minuta
Siniša Mali: Nadoknadićemo izgubljeno

Siniša Mali: Nadoknadićemo izgubljeno

Politika pre 14 minuta
Otkriven identitet žene koja je pretila poslanicima: Među ćacijima koji su kidisali na opoziciju i predsednik Skupštine Savski…

Otkriven identitet žene koja je pretila poslanicima: Među ćacijima koji su kidisali na opoziciju i predsednik Skupštine Savski venac FOTO

Nova pre 2 sata
Mali odbrusio Đilasu: U vaše vreme BDP je bio 33 milijarde, a sada je tri puta veći VIDEO

Mali odbrusio Đilasu: U vaše vreme BDP je bio 33 milijarde, a sada je tri puta veći VIDEO

B92 pre 1 sat
Sednica Skupštine Srbije o budžetu počela sa dva sata zakašnjenja

Sednica Skupštine Srbije o budžetu počela sa dva sata zakašnjenja

RTV pre 2 sata
Mali: BDP Srbije se obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata

Mali: BDP Srbije se obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata

RTV pre 2 sata
„Bezvredan” budžet za 2026: Ministar Mali nije uzeo u obzir rizike u vezi sa NIS-om

„Bezvredan” budžet za 2026: Ministar Mali nije uzeo u obzir rizike u vezi sa NIS-om

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

Petković: Beograd je jedini u dijalogu posvećen normalizaciji i postignutim dogovorima

Petković: Beograd je jedini u dijalogu posvećen normalizaciji i postignutim dogovorima

RTV pre 8 minuta
Napeto ispred Skupštine Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Napeto ispred Skupštine Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Blic pre 8 minuta
Sandžak pripojila BiH? Šok-izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu"…

Sandžak pripojila BiH? Šok-izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu" (video)

Blic pre 9 minuta
Potvrđeno: Ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša izjavom o bankomatima prekršio zakon i diskriminisao Rome

Potvrđeno: Ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša izjavom o bankomatima prekršio zakon i diskriminisao Rome

Nova pre 9 minuta
On je lice Trampove inicijative za mir u Ukrajini: Mlad, lojalan, bez diplomatskog iskustva, svoj uspon duguje Džej Di Vensu

On je lice Trampove inicijative za mir u Ukrajini: Mlad, lojalan, bez diplomatskog iskustva, svoj uspon duguje Džej Di Vensu

Blic pre 9 minuta