Ukrajina i Evropljani su kritički reagovali na mirovni plan, organizujući dodatne pregovore Stiv Vitkof nastavlja da vodi američke diplomatske napore u vezi sa ratom u Ukrajini Ako je bilo mnogo iznenađenja i zabune oko porekla mirovnog predloga za Ukrajinu koji je podržala Amerika, a koji je imao ruske otiske prstiju, sada ih je mnogo manje.

Razgovor između izaslanika Donalda Trampa i Vladimira Putina - Stiva Vitkofa i Jurija Ušakova, koji je procurio u javnost, dokazuje da je Vitkof savetovao Ruse kako da se dodvore Trampu, hvaleći Putina sve vreme. Vitkof je, prema mišljenju mnogih, ovim zakucao svoju poziciju "Putinovog čoveka" u Vašingtonu, a ne treba zaboraviti njegove prethodne susrete sa ruskim predsednikom. Saznanja o američkom izaslaniku Stivu Vitkofu i njegovim interakcijama sa Rusijom znače