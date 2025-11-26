Izaslanik SAD podučavao Ruse kako da pridobiju Trumpa

Otkriće Bloomberga da je izaslanik američkog predsednika Stevea Witkoffa u telefonskim razgovorima podučavao savetnike ruskog predsednika Vladimira Putina kako da pristupe i pridobiju Donalda Trumpa za mirovni plan za prekid rata u Ukrajini, izazvalo je popriličnu medijsku i političku buru i u SAD, i u Evropi.

Prema saznanjima Bloomberga, Witkoff je prošlog meseca, svež nakon trijumfa sa mirovnim sporazumom za Gazu, obavio telefonski razgovor sa glavnim spoljnopolitičkim savetnikom ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurijem Ušakovim, predlažući mu da zajedno rade na sličnom planu za Ukrajinu te kako da Putin to pitanje pokrene u telefonskom razgovoru sa Trumpom. U tom razgovoru Witkoff je davao Ušakovu, između ostalog, smernice da je najbolje da Putin iskoristi pohvale