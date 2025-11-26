Izrael preuzeo posmrtne ostatke, kako se veruje, još jednog taoca iz Gaze

Izrael je saopštio danas da je preuzeo posmrtne ostatke još jednog taoca koje su palestinski militanti u Gazi predali Crvenom krstu, ali nije odmah jasno da li se radi o jednom od tri preostala tela talaca koja se još nalaze u pojasu Gaze.

Izraelska vojska saopštila je ranije danas da je Crveni krst preuzeo telo jednog taoca iz Gaze i da će im ono biti predato. Iz kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopšteno je da će danas primljeni posmrtni ostaci biti forenzički ispitani radi identifikacije. Ovo je najnovija predaja tela prema prošlomesečnom sporazumu o primirju. Prema uslovima sporazuma o primirju koji je stupio na snagu 10. oktobra posle više od dve godine rata u Gazi,