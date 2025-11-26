Janjić (Srce): Dogovoreno da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz u Skupštinu

Danas pre 17 minuta  |  FoNet
Janjić (Srce): Dogovoreno da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz u Skupštinu

Zamenik predsednika poslaničke grupe Srbija centar (Srce) Stefan Janjić izjavio je danas FoNetu da je na sastanku koji je održan u Skupštini Srbije dogovoreno da će se ubuduće poslanicima omogućiti nesmetan ulazak na glavni ulaz Doma Narodne skupštine. „Ostaje da se vidi da li će dogovor biti ispoštovan“, istakao je Janjić.

Kako je naveo, nakon incidenta ispred Skupštine, kada je policija „nasilno i fizički sprečila poslanike da uđu u zgradu“, tražili su sastanak sa predsednicom Skupštine, generalnim sekretarom i šefom obezbeđenja Skupštine. Dopis kojim se tražio sastanak su potpisali šefovi svih poslaničih grupa opozicije.
