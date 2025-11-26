„Jedno telo“: Novi dokument Vatikana u odbranu monogamije i ekskluzivne zajednice muškarca i žene

Vatikan upozorava na porast poliamorije, rekavši da „niz različitih romantičnih partnera“ ne može biti zamena za ekskluzivnu zajednicu muškarca i žene.

Vatikan je izdao upozorenje protiv porasta poliamorije, insistirajući da je brak stabilno, doživotno i ekskluzivno partnerstvo između muškarca i žene, piše CNN. Novi dokument kojim rimokatolička crkva staje u odbranu monogamije, koji je potpisao papa Lav XIV, napisan je u trenutku kada „na Zapadu rastu razni javni oblici nemonogamnih zajednica – ponekad nazvanih ‘poliamorija’“, navodi se u tekstu. Takođe je usledio nakon razgovora sa rimokatoličkim biskupima u