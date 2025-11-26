MUP Srbije: Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ratne zločine

Danas pre 3 sata  |  Kosovo Online
Pripadnici Službe za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su A.Q. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je za vreme oružanih sukoba na Kosovu kao pripadnik OVK izvršio krivično delo organizovanje grupe i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

Osumnjičeni je tokom aprila 1998. godine pristupio lokalnom štabu OVK za selo Romaja, opština Prizren i kao pripadnik 138 brigade Agim Ramadani učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999 godine. Po nalogu dežurnog javnog tužioca za ratne zločine osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, prenosi Kosovo Online.
