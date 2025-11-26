Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Košarkaši Partizana poraženi su u meču 13. kola Evrolige od ekipe Panatinaikosa rezultatom 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).

Za razliku od duela protiv Fenerbahčea, Partizan je dobro otvorio utakmicu, te je nakon polovine prve četvrtine vodio crno-beli tim sa 13:10, pogotkom Sterlinga Brauna sa linije za tri poena. Odlično su izabranici Željka Obradovića i zatvorili četvrtinu, te su na kraju prvog dela igre vodili sa 31:27, uz šut za tri poena od 57.1%. Tokom druge deonice je viđena vrlo izjednačena borba, ali se grčki tim malo bolje snašao i na tri minuta do isteka druge četvrtine poveo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“…

Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“

Danas pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićPanatinaikosGrčkaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)…

Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)

Danas pre 11 minuta
Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Danas pre 1 sat
Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“…

Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“

Danas pre 36 minuta
(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

Danas pre 1 sat
Preminuo Radosav Šljivić

Preminuo Radosav Šljivić

Danas pre 2 sata