Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Košarkaši Partizana poraženi su u meču 13. kola Evrolige od ekipe Panatinaikosa rezultatom 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).

Za razliku od duela protiv Fenerbahčea, Partizan je dobro otvorio utakmicu, te je nakon polovine prve četvrtine vodio crno-beli tim sa 13:10, pogotkom Sterlinga Brauna sa linije za tri poena. Odlično su izabranici Željka Obradovića i zatvorili četvrtinu, te su na kraju prvog dela igre vodili sa 31:27, uz šut za tri poena od 57.1%. Tokom druge deonice je viđena vrlo izjednačena borba, ali se grčki tim malo bolje snašao i na tri minuta do isteka druge četvrtine poveo