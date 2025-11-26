Tramp naredne nedelje šalje Vitkofa u Kremlj

Danas pre 7 minuta  |  FoNet
Tramp naredne nedelje šalje Vitkofa u Kremlj

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof održaće razgovore u Kremlju sledeće nedelje, dok Sjedinjene države nastavljaju da insistiraju na sporazumu o okončanju rata u Ukrajini, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC).

Poseta, koju je potvrdio bliski pomoćnik Vladimira Putina za spoljnu politiku, Jurij Ušakov, dolazi nakon što je Ukrajina saopštila da je postigla „zajednički dogovor“ sa Belom kućom o okviru potencijalnog mirovnog sporazuma. U utorak je Tramp rekao da je zadužio Vitkofa da se sastane sa ruskim predsednikom, dok je američki sekretar vojske Den Driskol upućen u Ukrajinu. Te diplomatske aktivnosti uslkedile su nakon što se prošle sedmice pojavio nacrt plana od 28
