Izdržaćemo, nemojte da brinete: Zvezda u ne baš najboljem trenutku dočekuje FCSB, Milojević očekuje reakciju igrača i pomoć navijača
Dnevnik pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" FCSB u petom kolu Lige Evrope.
– Utakmica dolazi u ne baš najboljem trenutku, ohrabruje me da smo imali dobru igru na poslednjem meču koji su izgubili. Dođu takve utakmice kao što jesu, najvažnija je prva naredna i svakako očekujem reakciju mojih igrača. Igraćemo pred našom publikom, voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže ka našem cilju u Ligi Evrope – rekao je trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije. On je podsetio da je Zvezda imala dosta povređenih igrača