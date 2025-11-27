Orlovi će razmontirati Švajcarsku? Gosti nemaju baš nikakve šanse u Beogradu! Orlovi apsolutni favoriti, pogledajte kakve su kvote!

Kurir pre 34 minuta
Naš nacionalni tim večeras dočekuje selekciju Švajcarske od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

Prema kladionicama, Srbija je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu Orlova 1.05, dok se trijumf Švajcarske plaća koeficijentom 18.00. Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske. Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike
Kurir pre 19 minuta
