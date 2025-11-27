Dušan Alimpijević prelomio! Selektor Srbije odredio 12 igrača za Švajcarsku

Selektor Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 12 igrača koji će biti u protokolu za start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Švajcarske u Beogradu.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ Na spisku su i četiri debitanta. Prve minute u dresu sa državnim grbom mogli bi da zabeleže Nikola Tanasković, Filip Barna, Stefan Miljenović i Stefan Momirov. Među 12 koji će otvoriti kvalifikacije su: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić i Filip Barna. Kapiten će biti Dušan Ristić. Selektor