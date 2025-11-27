Košarkaška reprezentacija Srbije savladala Švajcarsku u prvoj rundi kvalifikacija za SP

NIN pre 1 sat
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala Švajcarsku u prvoj rundi kvalifikacija za SP

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je reprezentaciju Švajcarske rezultatom 90:86 u prvoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine.

Dušan Alimpijević je pobedom debitovao na klupi reprezentacije Srbije, a njegovi izabranici su posle mnogo muka uspeli da naprave preokret i savladaju Švajcarsku pred svojim navijačima u dramatičnoj završnici utakmice. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Dušan Ristić sa 24 poena, dok je Stefan Miljenović dodao 23. U selekciji Švajcarske najbolji je bio Aleksander Šumaher Bel sa 19 poena. Košarkaši Švajcarske su posle prvih 20 minuta vodili 57:34, ali je
Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u košarciŠumaherKSSDušan AlimpijevićKosarkaska reprezentacija srbije

