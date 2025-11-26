Skupštini podnet amandman: Srbija sprema 1,4 milijarde evra za energetsku stabilnost

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" podnela je danas Narodnoj skupštini amandman na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje, saznaje Tanjug.

Amandman predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku "finansijske imovine". Za tu namenu prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara, a predloženom izmenom ova stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je sinoć da će u Skupštini Srbije biti predložen amandman na Predlog zakona o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da