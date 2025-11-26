Skupštini podnet amandman: Srbija sprema 1,4 milijarde evra za energetsku stabilnost

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Tanjug
Skupštini podnet amandman: Srbija sprema 1,4 milijarde evra za energetsku stabilnost

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" podnela je danas Narodnoj skupštini amandman na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje, saznaje Tanjug.

Amandman predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku "finansijske imovine". Za tu namenu prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara, a predloženom izmenom ova stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je sinoć da će u Skupštini Srbije biti predložen amandman na Predlog zakona o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da
(FOTO) Ćacilend dobio i stražarsku kućicu: Na Trgu Nikole Pašića postavljen mobilni kontejner

Skupštini Srbije podnet amandman na predlog budžeta za slučaj da Srbija mora da preuzme NIS

Organizovan napad plaćenika SNS iz ćacilenda na poslanike opozicije

Novaković: Eskivirao sam udarac Karađorđa Mijailovića, ali me je posle toga udarila nepoznata osoba

Podnet amandman na predlog budžeta 2026. vredan 1,4 milijardi evra - za obezbeđenje energetske stabilnosti zemlje

Novaković (NPS): Poslanici opozicije se neće smiriti dok se ne ukloni šatorsko naselje - Ćacilend

Opozicione poslanice tvrde da su ih napale osobe iz šatorskog naselja ispred Skupštine

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeBudžetTanjugAna Brnabić

Kurti ponovo kandidat Samoopredeljenja za premijera

Da li će Vučić ukloniti Ćacilend?

Albahari (PSG): Srbija ne sme dozvoliti da postane poslednja zemlja regiona izvan EU

Đukanović se oglasio o neprijavljenim satovima vrednim 200.000 evra. Tvrdi da je u pitanju foto-montaža: "Nastavljaju sa…

Novaković (NPS): Poslanici opozicije se neće smiriti dok se ne ukloni šatorsko naselje – Ćacilend

