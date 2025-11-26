Pismo Željka Obradovića posle ostavke u Partizanu

Željko Obradović podneo je danas ostavku na mesto trenera Košarkaškog kluba Partizan.

Umesto zvanične izjave on se navijačima Partizana obratio otvorenim pismom, koje prenosimo u celosti "Poštovani navijači Partizana, Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na