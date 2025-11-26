Pred utakmicu u ligi Evrope iz zvezde poručili: Navijači moraju poštovati ova pravila, ako žele da prisustvuju meču!

Klub je na oprezu. Ekipa Crvene zvezde dočekaće FCSB u okviru petog kola Lige Evrope. Tom prilikom, klub je izdao smernice za navijače koji će prisustvovati tom meču. Saopštenje prenosimo u celosti: Veliko interesovanje vlada za meč petog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i ekipe FCSB, koji će biti odigran na stadionu ”Rajko Mitić” u četvrtak 27. novembra od 21 sat. Očekuju se velike gužve, te je izuzetno važno da se ispoštuju sve instrukcije kluba. –