Željko Obradović podneo neopozivu ostavku, Partizan traži novog trenera posle poraza od Panatinaikosa

Nakon teškog poraza i serije loših rezultata, Obradović je odlučio da napusti klupu Partizana, što je potreslo navijače i klub.

Partizan je u 13. kolu Evrolige doživeo težak poraz od Panatinaikosa u Atini rezultatom 91:69, što je bio sedmi poraz u poslednjih osam utakmica. Ekipa je pokazala pad koncentracije, naročito u trećoj četvrtini kada je rival napravio seriju od 25:0. B92 Danas Vesti online Telegraf Sputnik

Željko Obradović, najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, ponudio je i podneo neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana. Klub je zvanično potvrdio njegov odlazak objavom oproštajnog pisma, a predsednik Ostoja Mijailović javno mu se zahvalio i istakao njegov doprinos klubu. Sportske.net NIN RTS Sport klub B92 Mondo

Upravni odbor Partizana razmatra situaciju, dok se kao najizgledniji naslednik pominje Andrea Trinkijeri, koji je već ranije vodio klub i ima podršku navijača. Večernje novosti B92 Sport klub

Vest o Obradovićevoj ostavci izazvala je veliku pažnju širom Evrope, a španski mediji su preneli ovu vest kao važan događaj. Bivši igrači i saigrači Obradovića, poput Matijasa Lesora i Janisa Papapetrua, izrazili su podršku i zahvalnost za njegov doprinos klubu. Sportske.net Telegraf B92 Telegraf

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izrazio je zahvalnost Obradoviću putem Instagrama, istakavši da nije trebalo ovako da se završi i da je Obradović simbol kluba. Sport klub Večernje novosti

U oproštajnom pismu, Obradović je naveo da je morao da preuzme odgovornost za loše rezultate ove sezone i zahvalio se navijačima na podršci tokom svog mandata. Vreme

Ostavka Obradovića predstavlja istorijski trenutak jer je prvi put u karijeri podneo neopozivu ostavku usred sezone, što dodatno naglašava značaj njegove odluke. Trenersku karijeru je započeo u Partizanu, gde je 1992. osvojio titulu prvaka Evrope, a tokom karijere je vodio najveće evropske klubove pod velikim pritiskom. Mondo Telegraf Mondo