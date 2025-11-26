Izraz lica Željka Obradovića govori više od 1.000 reči - potpuna nemoć! Kamera zabležila reakciju trenera Partizana dok je pao pravio seriju 25:0!

Kurir pre 46 minuta
Izraz lica Željka Obradovića govori više od 1.000 reči - potpuna nemoć! Kamera zabležila reakciju trenera Partizana dok je pao…

Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 13. kolu Evrolige.

Partizan je u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa rezultatom 91:69. Meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0. Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Partizan spustio rampu srpskom košarkašu za reprezentaciju: Crno-beli opozvali i dozvolu za Pokuševskog!

Partizan spustio rampu srpskom košarkašu za reprezentaciju: Crno-beli opozvali i dozvolu za Pokuševskog!

Hot sport pre 11 minuta
VIDEO „Stani, stani! Gledaj ovde“: Pogledajte trenutak kad je Obradović „proključao“ na tajm-autu zbog poteza igrača

VIDEO „Stani, stani! Gledaj ovde“: Pogledajte trenutak kad je Obradović „proključao“ na tajm-autu zbog poteza igrača

Nova pre 31 minuta
Partizan se raspada

Partizan se raspada

B92 pre 30 minuta
VIDEO Scena o kojoj bruji Evropa: Obradović utučen kao nikada pre, ova reakcija govori više od reči

VIDEO Scena o kojoj bruji Evropa: Obradović utučen kao nikada pre, ova reakcija govori više od reči

Nova pre 1 sat
Obradović: Kako objasniti? Veoma teško...

Obradović: Kako objasniti? Veoma teško...

Sputnik pre 1 sat
"Hoće centrala jednom da pogreši": Partizanu se pomračenja i crne serije ponavljaju svaki meč

"Hoće centrala jednom da pogreši": Partizanu se pomračenja i crne serije ponavljaju svaki meč

Mondo pre 40 minuta
Žoc uhvatio Pokuševskog za ruku i naribao ga: Pogledajte raspravu, svi u Partizanu su nervozni

Žoc uhvatio Pokuševskog za ruku i naribao ga: Pogledajte raspravu, svi u Partizanu su nervozni

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićEvroligaAtinakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Dončić sa 43 poena pokazao ko je gazda Los Anđelesa, Bogdanović zbog povrede nije igrao

Dončić sa 43 poena pokazao ko je gazda Los Anđelesa, Bogdanović zbog povrede nije igrao

RTS pre 31 minuta
Gazda u gradu anđela, nestvarni Luka Dončić!

Gazda u gradu anđela, nestvarni Luka Dončić!

Sportske.net pre 5 minuta
Partizanov Dan mrmota - Kada će konačno svanuti novi dan?

Partizanov Dan mrmota - Kada će konačno svanuti novi dan?

Sportske.net pre 10 minuta
Kapiten Partizan AdmiralBeta: "Znamo za koji klub igramo, mislili su da nećemo moći da iznesemo"

Kapiten Partizan AdmiralBeta: "Znamo za koji klub igramo, mislili su da nećemo moći da iznesemo"

Sportske.net pre 1 minut
Partizan spustio rampu srpskom košarkašu za reprezentaciju: Crno-beli opozvali i dozvolu za Pokuševskog!

Partizan spustio rampu srpskom košarkašu za reprezentaciju: Crno-beli opozvali i dozvolu za Pokuševskog!

Hot sport pre 11 minuta