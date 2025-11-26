'Jednom u 300 godina:' Katastrofalne poplave u jugoistočnoj Aziji

NIN pre 46 minuta
Delovi Tajlanda zahvaćeni su rekordnim poplavama, u kojima je poginulo najmanje 18 ljudi, a vojni brodovi i helikopteri pomažu u spasavanju ugroženih.

Poplava je pogodila deset provincija širom juga zemlje tokom prošle nedelje, a grad Hat Jaj, poslovni centar koji se graniči sa Malezijom, suočio se sa najobilnijim padavinama u poslednjih 300 godina - 335 milimetara u jednom danu. Na fotografijama i snimcima vide se kuće i vozila pod vodom, a mnogi stanovnici na krovovima kuća očajnički čekaju pomoć. Velike padavine i poplave su nanele štetu i susednim zemljama. U Vijetnamu je broj žrtava porastao na 98 za nedelju
