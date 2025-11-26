Trampov plan za kraj rata su smislili – Rusi: Dokument od 28 tačaka je pisan u Kremlju, piše Rojters

Mirovni plan od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, koji podržavaju SAD, a koji je prošle nedelje postao javan, zasnivao se na ruskom dokumentu koji je Trampovoj administraciji podnet u oktobru, tvrde tri izvora upoznata s tim pitanjem, piše Rojters.

Rusi su dokument, u kojem su navedeni uslovi Moskve za okončanje rata, podelili sa visokim američkim zvaničnicima sredinom oktobra, nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Vašingtonu, rekli su izvori. Nezvanični dokument, poznat u diplomatskom žargonu kao „non-pejper“, sadržao je tekst koji je ruska vlada prethodno iznosila za pregovaračkim stolom, uključujući i ustupke koje je Ukrajina odbila — poput