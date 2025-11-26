UŽIVO Evroliga na Nova.rs: Armani slavio protiv Makabija, Monako vodi protiv Efesa

Utakmicama 13. kola biće nastavljena Evroliga, a na programu su preostala četiri meča ovog takmičenja, od čega ćete tri moći da pratite na Nova.rs. Od 18.00 Makabi iz Tel Aviva u Beogradu dočekuje Olimpiju Milano. Potom, od 19.30, na teren će Monako i Anadolu Efes. Program će zatvoriti Barselona i Asvel od 20.30. Pored ova tri meča, u blogu uživo ćemo pratiti dešavanja sa meča između Crvene zvezde i Olimpijakosa.