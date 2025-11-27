Barcokas potvrdio da je Olimpijakos nudio ugovor beku Crvene zvezde

Danas pre 8 minuta  |  V. R.
Košarkaši Olimpijakosa poraženi su na gostovanju Crvenoj zvezdi u 13. kolu Evrolige rezultatom 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15).

Po završetku utakmice trener ekipe iz Pireja, Jorgos Barcokas, prokomentarisao je poraz svog tima. – Na kraju je bila tesna utakmica. Vodili smo 12 razlike, trebalo je da budemo čvršći u poslednjoj deonici, ne smemo da dajemo toliko poena u tranziciji našim igračima. Čestitam Zvezdi, moramo da naučimo iz ove utakmice – rekao je Barcokas. Bio je upitan i da li je istina da je Džered Batler pre dolaska u Crvenu zvezdu imao i ponudu Olimpijakosa. – Da, bilo je
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Danas pre 8 minuta
Danas pre 38 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat