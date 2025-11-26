Milojević: Očekujem reakciju igrača protiv FCSB-a, Radonjić je odstranjen iz tima

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je u Beogradu da očekuje reakciju igrača na meču protiv rumunske ekipe FCSB-a i dodao da je Nemanja Radonjić odstranjen iz tima i da će se klub uskoro oglasiti saopštenjem.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21.00 čas na Stadionu "Rajko Mitić" FCSB u petom kolu Lige Evrope. "Utakmica dolazi u ne baš najboljem trenutku, ohrabruje me da smo imali dobru igru na poslednjem meču koji su izgubili. Dođu takve utakmice kao što jesu, najvažnija je prva naredna i svakako očekujem reakciju mojih igrača. Igraćemo pred našom publikom, voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže ka našem cilju u Ligi Evrope", rekao je Vladan