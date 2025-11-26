Milojević: Očekujem reakciju igrača protiv FCSB-a, Radonjić je odstranjen iz tima

RTS pre 1 sat
Milojević: Očekujem reakciju igrača protiv FCSB-a, Radonjić je odstranjen iz tima

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je u Beogradu da očekuje reakciju igrača na meču protiv rumunske ekipe FCSB-a i dodao da je Nemanja Radonjić odstranjen iz tima i da će se klub uskoro oglasiti saopštenjem.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21.00 čas na Stadionu "Rajko Mitić" FCSB u petom kolu Lige Evrope. "Utakmica dolazi u ne baš najboljem trenutku, ohrabruje me da smo imali dobru igru na poslednjem meču koji su izgubili. Dođu takve utakmice kao što jesu, najvažnija je prva naredna i svakako očekujem reakciju mojih igrača. Igraćemo pred našom publikom, voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže ka našem cilju u Ligi Evrope", rekao je Vladan
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pred utakmicu u ligi Evrope iz zvezde poručili: Navijači moraju poštovati ova pravila, ako žele da prisustvuju meču!

Pred utakmicu u ligi Evrope iz zvezde poručili: Navijači moraju poštovati ova pravila, ako žele da prisustvuju meču!

Hot sport pre 31 minuta
Milojević potvrdio: Radonjić je suspendovan

Milojević potvrdio: Radonjić je suspendovan

Sputnik pre 36 minuta
Zvezdine muke pred Ligu Evrope: „Krunić imao hiruršku intervenciju, Arnautović se vratio sa ozbiljnom povredom“

Zvezdine muke pred Ligu Evrope: „Krunić imao hiruršku intervenciju, Arnautović se vratio sa ozbiljnom povredom“

Nova pre 36 minuta
Operacije, povrede, suspenzije i izostanci: Crvena zvezda ima mnogo problema!

Operacije, povrede, suspenzije i izostanci: Crvena zvezda ima mnogo problema!

Hot sport pre 1 sat
Milojević: Očekujem da igrači pokažu reakciju u LE

Milojević: Očekujem da igrači pokažu reakciju u LE

Radio sto plus pre 1 sat
Vladan Milojević: „Radonjić je suspendovan do daljeg od strane kluba“

Vladan Milojević: „Radonjić je suspendovan do daljeg od strane kluba“

Danas pre 1 sat
Milojević o Radonjiću: „Suspendovan je do daljnjeg“

Milojević o Radonjiću: „Suspendovan je do daljnjeg“

Nova pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Obradović je svojevremeno podneo ostavku, a na kraju te sezone je bio šampion Evrope

Obradović je svojevremeno podneo ostavku, a na kraju te sezone je bio šampion Evrope

Danas pre 16 minuta
Milojević: „Rade Krunić je imao hiruršku intervenciju“

Milojević: „Rade Krunić je imao hiruršku intervenciju“

Danas pre 41 minuta
Korona prekinula "nešto veliko" u Partizanu, izgleda da je vreme da se priča zaokruži?!

Korona prekinula "nešto veliko" u Partizanu, izgleda da je vreme da se priča zaokruži?!

Sportske.net pre 0 minuta
Matijas Lesor šalje ljubav Obradoviću: "Zauvek legenda!"

Matijas Lesor šalje ljubav Obradoviću: "Zauvek legenda!"

Sportske.net pre 36 minuta
Željkova ostavka je neopoziva?!

Željkova ostavka je neopoziva?!

Sportske.net pre 15 minuta