O projektu "Novo lice Ćele kule"

Naučni tim projekta "Novo lice Ćele kule" predstavio je prve digitalno rekonstruisane likove srpskih junaka iz bitke na Čegru. Na ovom projektu radilo se dve godine.

Nakon više od dva veka posle bitke na Čegru, javnost prvi put može da vidi lica srpskih junaka, čije se lobanje nalaze u Ćele kuli. Prva četiri lica predstavljena su onlajn, a slike su nastale na osnovu forenzičkih i antopoloških analiza, uz korišćenje kompjuterskih programa. Izgled se zasniva na portretima i fotografijama iz 19. veka. Dr Nataša Šarkić, antropolog, kaže: "Ono što smo mogli da vidimo je da su muškarci nosili kraću kosu, nisu imali brade već uglavnom