Sveti Jovan Zlatousti – najčuveniji propovednik u istoriji crkve

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas dan rođenja Svetog Jovana Zlatoustog, nekadašnjeg carigradskog patrijarha, velikog svetitelja i reformatora koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Napisao je mnogo dela, kao i liturgiju.

Jovan Zlatousti rođen je u Antiohiji 347. godine. Uz blagoslov apostola, zamonašio se po smrti roditelja. Kao đakon napisao je čuveno delo "O sveštenstvu"; kao sveštenik posvetio se propovedničkoj službi. Godine 397. izabran je za carigradskog episkopa, u Istočnom rimskom carstvu. Iza njega ostala su dragocena dela beseda i tumačenja Starog zaveta, sveta liturgija koja po njemu nosi ime. Bio je veliki borac protiv jeretika, zbog čega je prognan u mesto Koman u