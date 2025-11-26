Najmanje 13 osoba nastradalo u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu

HONGKONG - Najmanje 13 osoba je nastradalo u požaru koji je danas zahvatio stambeni kompleks u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su zvaničnici.

Policija je saopštila da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje pet zgrada koje su zahvaćene požarom, prenosi Si-En-En. Dve povređene osobe su u kritičnom stanju, dok je treća stabilno, navedeno je u zvaničnom izveštaju, a ukupno je povređeno osmoro ljudi, preneo je AP. Lokalni mediji su preneli da je među poginulima možda i jedan vatrogasac, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena. Požar je izbio sredinom popodneva po lokalnom vremenu i