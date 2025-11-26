Sednica Skupštine Srbije o budžetu počela sa dva sata zakašnjenja

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
Sednica Skupštine Srbije o budžetu počela sa dva sata zakašnjenja

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas treću sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika. Početak sednice kasnio je skoro dva sata, zbog incidenata ispred Skupštine Srbije, kada je deo poslanika opozicije probio ogradu kako bi iz pravca Bulevara Kralja Aleksandra ušli u parlament, nakon čega su se i sukobili sa grupom građana koja je bila ispred Doma narodne skupštine. Na dnevnom redu Treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i
