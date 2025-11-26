Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3609 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je porastao za 0,4 odsto i iznosi 101,4618 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,0 odsto, a od početka godine za 10,8 odsto.