Vremeplov: Porodična slava uvršćena na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa

NOVI SAD - Na današnji dan 2014 - Porodična slava uvršćena je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, na osnovu odluke odgovarajućeg Međuvladinog komiteta. To je prvi upis kulturnih dobara iz Srbije na ovu listu.

Danas je sreda, 26. novembar, 2025. godine. 8. p.n.e. - Umro je rimski literata Horacije, najveći rimski lirski pesnik, koji se više od ijednog grčkog ili rimskog pesnika odlikovao raznovrsnošću pesničkog izraza. Tokom boravka u Atini podrobno je upoznao grčku kulturu, filozofiju i umetnost. Njegov trezveni izraz, hladne ironične opservacije, strogi moralni zahtevi, usklađeni sa estetskom savršenošću pesme, izvršili su ogroman uticaj na rimsko, ranohrišćansko i