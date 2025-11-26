„Krunić imao hiruršku intervenciju, prati nas mnogo problema“

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Branko Spasojević,
„Krunić imao hiruršku intervenciju, prati nas mnogo problema“

Crvena zvezda je savladala Lil i otvorila vidik ka evropskom proleću, ali da bi se tamo i stiglo mora još da se pobeđuje, pogotovo protiv rivala kao što je FCSB.

Utakmica srpskog i rumunskog šampiona na programu je u četvrtak od 21.00, a pred meč 5. kola Lige Evrope pred novinarima se našao šef stučnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević. Tokom nepunih 20 minuta razgovora sa predstavnicima medija, uz slučaj Nemanje Radonjića, trener crveno-belih izneo je nekoliko novosti. Pre svega, vezanih za status Radeta Krunića. „Imao je hiruršku intervenciju, pitanje je bilo da li ćemo izgubiti Krunića na duže vreme. Arnautović je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Hitno saopštenje zvezde za "delije"! Ako se povredite, ne snosimo odgovornost! Pazite, dolaze i oni! A za uskakanje na teren…

Hitno saopštenje zvezde za "delije"! Ako se povredite, ne snosimo odgovornost! Pazite, dolaze i oni! A za uskakanje na teren vas molimo...

Večernje novosti pre 9 minuta
Zvezdu muče povrede pred FCSB: "Nismo u sjajnom trenutku, nisu ni oni"

Zvezdu muče povrede pred FCSB: "Nismo u sjajnom trenutku, nisu ni oni"

Sportske.net pre 39 minuta
Svaka utakmica je najvažnija, Zvezda se odrekla fudbalera: Radonjić zvanično suspendovan, potvrdio Milojević!

Svaka utakmica je najvažnija, Zvezda se odrekla fudbalera: Radonjić zvanično suspendovan, potvrdio Milojević!

Hot sport pre 59 minuta
Milojević: Očekujem reakciju igrača, voleo bih da navijaču dođu u velikom broju

Milojević: Očekujem reakciju igrača, voleo bih da navijaču dođu u velikom broju

RTS pre 34 minuta
Milojević je jasan: Radonjić je suspendovan

Milojević je jasan: Radonjić je suspendovan

Euronews pre 50 minuta
Konferencija Zvezde pred najvažniji meč u Evropi: Vladan Milojević se obraća pred Rumune

Konferencija Zvezde pred najvažniji meč u Evropi: Vladan Milojević se obraća pred Rumune

Mondo pre 1 sat
Milojević potvrdio: Radonjić suspendovan!

Milojević potvrdio: Radonjić suspendovan!

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAVladan MilojevićLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović podneo ostavku

Željko Obradović podneo ostavku

Danas pre 5 minuta
Željko Obradović ponudio ostavku

Željko Obradović ponudio ostavku

Vreme pre 4 minuta
Burno u Partizanu posle Atine - Željko ponudio ostavku?

Burno u Partizanu posle Atine - Željko ponudio ostavku?

Sportske.net pre 9 minuta
Spektakl na "Emirejtsu" - Arsenal dočekuje Bajern u borbi za vrh

Spektakl na "Emirejtsu" - Arsenal dočekuje Bajern u borbi za vrh

Sportske.net pre 4 minuta
Željko Obradović podneo ostavku

Željko Obradović podneo ostavku

Sport klub pre 9 minuta