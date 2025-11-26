„Krunić imao hiruršku intervenciju, prati nas mnogo problema“

Crvena zvezda je savladala Lil i otvorila vidik ka evropskom proleću, ali da bi se tamo i stiglo mora još da se pobeđuje, pogotovo protiv rivala kao što je FCSB.

Utakmica srpskog i rumunskog šampiona na programu je u četvrtak od 21.00, a pred meč 5. kola Lige Evrope pred novinarima se našao šef stučnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević. Tokom nepunih 20 minuta razgovora sa predstavnicima medija, uz slučaj Nemanje Radonjića, trener crveno-belih izneo je nekoliko novosti. Pre svega, vezanih za status Radeta Krunića. „Imao je hiruršku intervenciju, pitanje je bilo da li ćemo izgubiti Krunića na duže vreme. Arnautović je