Sjajne vesti za srpski vaterpolo! Nikola Jakšić posle dugo vremena opet u bazenu

Večernje novosti pre 1 sat
Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca i kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić vratio se treninzima nakon višemesečne pauze zbog povrede ramena, saopštio je danas taj klub.

Jakšić će biti u konkurenciji za tim na finalnom turniru Kupa Srbije, koji se u petak i subotu održava u Futogu, dodaje se u saopštenju. "Nikola je u ponedeljak uveče ponovo počeo da trenira i to je sjajna vest za sve nas. Jasno je da neće biti na 100 odsto svojih mogućnosti u ovim važnim utakmicama koje nas očekuju u završnici polusezone, ali igrač njegovog kalibra znači i kada nije potpuno spreman", rekao je direktor Radničkog Jugoslav Vasović.
