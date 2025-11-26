Trampom mirovni plan po ruskom receptu? Novi detalji o nastanku plana za okončanje rata

DOK se diskusije o američkom mirovnom planu od 28 tačaka intenziviraju, tri izvora su otkrila Rojtersu dodatne detalje o tome kako je plan nastao.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson Prema tim izvorima, plan je bio zasnovan na dokumentu koji je sastavila Rusija, a koji je Moskva dostavila administraciji američkog predsednika Donalda Trampa u oktobru. Izvori kažu da je Rusija podelila dokument, u kojem su izloženi uslovi Moskve za okončanje rata, sa visokim američkim zvaničnicima nakon sastanka između Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog u Vašingtonu. Dokument je, prema izveštaju, takođe sadržao narativ