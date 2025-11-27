Doček Željka Obradovića: Navijači na aerodromu tražili da ostane trener Partizana

BBC News pre 14 minuta

Posle teške i neprospavane noći za veliki broj navijača Partizana, usled neopozive ostavke klupske legende Željka Obradovića na mesto trenera - usledio je obrt.

U trenutku kada se očekivalo da košarkaški klub Partizan potencijalno saopšti ime novog trenera, na hitnoj sednici Izvršnog odbora odbijena je Obradovićeva ostavka.

Obradoviću je pružena „bezrezervna podrška, sa željom da ostane trener i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih", saopšteno je posle sednice.

Uprava je od njega zatražila da još jednom razmotri ostavku, odustane od nje i nastavi rad u Partizanu.

Nekoliko sati posle sastanka uprave, veliki broj navijača je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao je Obradovića koji se vratio iz Atine.

„Ugovor Željku, hoćemo ugovor Željku", moglo je da se čuje uz brojne aplauze i porule podrške kada je Obradović noseći crno-beli šal oko vrata izašao na terminalu za dolaske.

Nije, međutim, kazao da li će promeniti odluku o ostavci koju je dan ranije opisao kao neopozivu.

„Ja sam uvek dužan Partizanu jer me je on napravio", izjavio je u junu 2021. godine kada se posle skoro tri decenije vratio na klupu beogradskog Partizana.

Ostavku je podneo u smiraj novembra 2025. godibe, posle ubedljivog poraza od Panatinaikosa u Evroligi, najkvalitetnijem klupskom takmičenju na Starom kontinentu.

Bio je to sedmi poraz Partizana u osam utakmica na početku sezone u koju je beogradski klub ušao sa, kako je rekao predsednik Ostoja Mijailović, rekordnim budžetom od 27 miliona evra.

„Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san.

„Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to.

„Nažalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku", napisao je Obradović u ostavci.

Hiljade ljudi pratilo let iz Atine

Navijači Partizana, okupljeni na aerodromu skandirali Obradovićevo ime, a u nekoliko navrata su pogrdno skandirali predsedniku Partizana Ostoji Mijailoviću, izvestio je reporter agencije Beta.

Navijači, koji su uzivikali i „Željko ostani", „Željko Obradović jedan je od nas", popunili su čitav prostor na dolaznom peronu, a na samom aerodromu i ispred napravila se velika gužva.

Deca, mladi, ali stariji navijači pevali su navijačke pesme, čekajući let iz Atine koji je kasnio.

Doneli su i transparent sa Obradovićevom slikom sa jedne od utakmica, kada je na trenerskoj tabli simulirao potpisivanje ugovora, uz poruku:

„Ovaj ugovor je sa nama potpisan, ne zaboravi".

Obradović je na terminal izašao u pratnji obezbeđenja koje je napravilo prsten oko njega i sprovelo do izlaza. On se nije obratio navijačima.

Prema podacima specijalizovanog sajta za praćenje letova FlightRadar24, Obradovićev let iz Atine pratilo je 16.000 ljudi.

Trofeji, porazi i podrška

Kada se vratio u klub 2021, Partizan je igrao Evrokup, drugo po kvalitetu klupsko takmičenje.

Prvi trofej u drugom mandatu sa crno-belima, Obradović je osvojio u junu 2023, kada je Partizan osvojio pehar u regionalnoj Jadranskoj ligi.

Tako se jadranski trofej vratio u Partizanov posed posle 10 godina, a u finalnoj seriji pobeđena je Crvena zvezda.

„Jedna od najdražih titula mi je ovo. Vratio sam se u Partizan, sve ovo je bilo jedino što može da me motiviše", kazao je tada.

Iste sezone - 2022/23, crno-beli su se vratili i u Evroligu, gde su stigli nadomak odlaska na završni turnir, Fajnal-for.

U četvrtfinalnoj seriji su poveli sa 2:0 protiv madridskog Reala, ali je u završnici drugog meča u glavnom gradu Španije izbila tuča igrača koju je inicirao Serhio Ljulj.

Evroliga je kaznila po nekoliko igrača oba tima, a ispostavilo se da je incident uticao na ishod cele serije.

Posle dva poraza kod kuće, Real je slavio u oba meča u Beogradu, kao i u „majstorici" u Madridu.

Partizan je tad završio sezonu u Evroligi, a Real je kasnije postao prvak.

„Jedino što mogu da kažem sam da sam ponosan na ovaj tim, što smo se vratili u Evroligu posle osam sezona i imali ovakvu takmičarsku godinu. Imao sam osećaj da smo mogli da pobedimo", rekao je Obradović posle petog meča u Madridu.

U sezoni 2023/24, Partizan je ostao bez trofeja i plasmana u plej-of Evrolige, dok je u prošloj osvojio dva pehara - Jadransku ligu i Superligu Srbije.

U maju ove godine, Partizan i Crvena zvezda su dobili trogodišnje licence za Evroligu, što znači da u tom periodu imaju zagarantovano učešće bez obzira na rezultat u regionalnoj ligi koja je davala prohodnost ka kontinentalnom takmičenju.

Ko je Željko Obradović?

Rođen je 9. marta 1960. godine u Čačku

Igračku karijeru proveo je u čačanskom Borcu (1978-1984) i Partizanu (1984-1991)

Sa reprezentacijom Jugoslavije kao igrač je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine i zlato na Svetskom prvenstvu 1990. godine u Buenos Ajresu

Kao selektor reprezentacije SR Jugoslavije osvojio je evropsko i svetsko zlato, kao i olimpijsko srebro u Atlanti 1996. godine

Prvi trener beogradskog Partizana 1991. godine i u prvoj sezoni osvaja titulu šampiona Evrope - u Istanbulu 1992.

Kao glavni trener radio je i u španskim klubovima Huventudu i Real Madridu, Benetonu iz Treviza, atinskom Panatinaikosu i turskom Fenerbahčeu

Sa osvojenih devet titula prvaka Evrope najtrofejniji je trener u istoriji Evrolige (nekada Kup evropskih šampiona)

U 16 navrata osvajao je nacionalna prvenstva zemalja u kojima je radio, a 11 puta njegovi timovi osvajali su nacionalna kup takmičenja

Tri puta je proglašavan za najboljeg trenera Evrolige i svrstan je među 50 ličnosti koji su najviše doprineli tom takmičenju

Obradović se vratio u Partizan kao trener u junu 2021.

Podneo je ostavku na mesto trenera KK Partizan 26. novembra 2025.

Upravni odbor je 27. novembra odbio Obradovićevu ostavku

Trinkijeri, Đorđević, Džikić...

BBC/Jakov Ponjavić Ilustracija Aleksandra Đorđevića u dresu Partizana 1992.

Sledeću utakmicu Partizan igra 4. decembra u Beogradu protiv minhenskog Bajerna.

Još nije poznato ko bi mogao da nasledi Obradovića na funkciji, ali mediji u Srbiji kao glavnog kandidata pominju Italijana Andreu Trinkijerija.

On je već vodio Partizan od novembra 2018. do juna 2020. godine.

U tom periodu sa crno-belima je osvojio dva Kupa Radivoja Koraća i Superkup Jadranske lige.

Po odlasku iz Partizana, Trinkijeri je imao trenerske angažmane u Bajernu i litvanskom Žalgirisu.

Pored Trinkijerija, mediji su kao moguće nove trenere Partizana pominjali i dva Aleksandra - Đorđevića i Džikića.

Đorđević je igračka legenda Partizana, kojem je trojkom u poslednjoj sekundi finala Evrolige 1992. doneo titulu prvaka Evrope, a kao trener je vodio Srbiju, Bajern, turski Fenerbahče, grčki Panatinaikos i Kinu.

Džikić je najpre nekoliko godina bio pomoćnik Dušku Vujoševiću, a samostalno je vodio Partizan u sezoni 2016/17. Radio je i u stručnom štabu NBA ligaša Minesote, a jesenas je na Evropskom prvenstvu bio selektor Gruzije.

