Francuska vraća ograničeno služenje vojnog roka

EPA Makron kaže da je dobrovoljno služenje vojnog roka „čin poverenja u našu omladinu“

Ograničeno služenje vojnog roka ponovo će biti uvedeno u Francuskoj kao odgovor na sve veći strah od sukoba sa Rusijom.

Regrutacija je postepeno ukinuta pre više od 25 godina, a novim planom je predviđeno da mladići i devojke dobrovoljno pohađaju plaćenu desetomesečnu vojnu obuku.

„Jedini način da se izbegne opasnost jeste da se za nju pripremimo.

„Moramo da mobilišemo naciju da se brani kako bi bila spremna i ostala poštovana", poručio je francuski predsednik Emanuel Makron, objavljujući plan u vojnoj bazi u blizini Grenobla, na jugoistoku zemlje.

Nova „nacionalna služba“ uvodiće se postepeno od leta 2026, uglavnom za 18-godišnjake i 19-godišnjake, koji će mesečno primati najmanje 800 evra.

„U ovom svetu punom neizvesnosti, gde moć trijumfuje nad pravom, rat je prisutan", ukazao je Makron, dodajući da bi oružanim snagama koristili motivisani mladi ljudi.

„Time pokazujemo da verujemo u našu omladinu", dodao je.

U početku bi to bilo oko 3.000 dobrovoljaca, ali bi broj trebalo da poraste na 50.000 do 2035.

Francuska trenutno ima oko 200.000 vojnika i još 47.000 rezervista.

Novim sistemom bi trebalo da bude uvedena drugačija struktura podeljena na: profesionalce, rezerviste i dobrovoljce.

Ovom promenom Francuska će se priključiti drugim evropskim zemljama koje su pokrenule slične sisteme služenja vojske zbog straha od ruske agresije.

Belgija i Holandija su uvele dobrovoljno služenje vojnog roka, a nešto slično planira i Nemačka.

Belgijsko Ministarstvo odbrane poslalo je pisma 17-godišnjacima, pozivajući ih da se dobrovoljno prijave za oko 2.000 evra mesečno.

Služenje vojske je obavezno u Litvaniji i Letoniji.

Švedska, NATO članica od 2024, uvela je služenje vojnog roka od devet do 15 meseci.

U nekim evropskim zemljama, poput Finske i Grčke, nikada nije ni ukinuto obavezno služenje vojnog roka.

Švajcarci će 30. novembra glasati da li će vojni rok biti obavezan za sve.

Druge zemlje, poput Velike Britanije i Španije, trenutno nemaju u planu ponovno uvođenje vojnog roka.

AFP via Getty Images Francuska je počela da ukida vojnu obavezu krajem 1990-ih

Francuski vojni komandanti uglavnom podržavaju novu meru i nadaju se da će se stvoriti obučena baza sposobnih da podrži profesionalne vojnike i zameni ih u zadacima van fronta.

Nadaju se i da će mnogi dobrovoljci ostati u vojci.

„Nova vojna služba nas vodi u pravcu hibridizacije oružanih snaga“, rekao je Tomas Gasilu, predsednik Odbora za odbranu Narodne skupštine.

„Otišli ​​smo predaleko u pravcu potpuno profesionalnih snaga.“

Pretnja od nadolazećeg, iako nejasno definisanog, sukoba sa Rusijom postala je deo javnog političkog života u Francuskoj.

Vlada je stalna upozoravala na incidente ispod radara ili pokušaje Moskve da širi propagandu putem društvenih medija.

General Fabijen Mandon, novoimenovani načelnik Generalštaba dodatno je uneo pometnju, kada je rekao da je francusko vojno planiranje izgrađeno na pretpostavci o sukobu sa Rusijom u naredne tri ili četiri godine.

Reuters General Fabijen Mandon izazvao je negodovanje kada je rekao da francusko javno mnjenje mora biti spremno na „gubljenje dece“ u ratu

Mandon je na nedavnom skupu generala poručio da Francuskoj nedostaje duh žrtvovanja i pozvao ih da pripreme javnost za mogućnost da će se „gubiti deca“ u ratu.

Ove izjave su odmah osudili krajnja levica i deo krajnje desnice, a i za vladu su beskorisne.

Makron je pre nekoliko dana uverio zemlju da nije u planu slanje mladih regruta da se bore u Ukrajini.

Veliki broj ljudi podržava dobrovoljno služenje vojske, pokazuju ankete.

Najnovije istraživanje kompanije Elab pokazalo je da 73 odsto ljudi podržava ovu meru.

Najmanje je podržavaju mladi između 25 i 34 godine.

U nasumičnoj anketi BBC-ja u Parizu, rezultati su bili slični.

„To je dobra stvar.

„Može pomoći da vojska bude veća, a ujedno je i način da više volite sopstvenu naciju", rekao je Luis, 22-godišnji student.

„Dok služite vojsku upoznajte ljude sa svih strana. Učite nove načine gledanja na stvari...

„Učite da razgovarate, verujete i kako da bivstvujete sa drugim ljudima", glasio je odgovor studentkinje Elan.

„Iz onoga što sam pročitala u novinama, naša vojska nije toliko moćna - pa ako moramo da se spremamo za budućnost, možda je to dobra ideja“, rekla je scenografkinja Brižit.

Ali Lali, 21-godišnja prodavačica nije saglasna sa tim.

„Mislim da postoje važnija pitanja. Šteta što predsednik nije zaista zainteresovan za mlade ljude - njihovo mentalno zdravlje, finansijsku situaciju

„Umesto toga se usredsređuje na ovu vojnu službu", rekla je.

Predsednik Žak Širak je 1996. doneo odluku da ukine obavezni vojni rok, kao deo mirovne politike posle pada Sovjetskog Saveza.

Obavezna vojna obuka za mladiće uvedena je posle Francuske revolucije, stvoriviši ideju građanina-vojnika.

„Svaki Francuz je vojnik i obavezan je da brani domovinu", glasio je zakon iz 1798. godine kojim je uvedena regrutacija.

Republikanski lider Leon Gambeta je posle poraza od Pruske 1871. rekao: „Kada se u Francuskoj rodi građanin, rađa se kao vojnik".

Alžirski rat za nezavisnost bio je poslednji sukob koji su vodili francuski regruti, u kojem je poginulo više od 12.000 ljudi.

Do 1990-ih, vojni rok je skraćen na 10 meseci, uz mogućnost civilnog rada.

Pogledajte zašto Evropa regrutuje žene u vojsku

Poslednja regrutacija bila je 2001.

Usledilo je raznih, nejasnih pokušaja da se zadrži neki duh vojne službe, za koji su zagovornici tvrdili da podstiče osećaj povezanosti i jednakosti.

Učenici liceja (srednjih škola) i dalje moraju da prisustvuju Danu odbrane i građanstva, gde slušaju o pravima i dužnostima, a i prisustvuju ceremoniji podizanja zastave.

Makron je tokom prvog mandata uspostavio Univerzalnu nacionalnu službu - četvoronedeljni kurs građanske odgovornosti i praktične obuke.

Njime je trebalo da se izgradi nacionalna solidarnost posle terorističkih napada tokom 2010-ih.

Obuku su kritikovali kao skup i slabo posećen oblik letnjeg kampa.

Odbačena je na početku 2025. godine.

Iako se čini da novu meru sve više ljudi podržava i dalje postoje pitanja o njenom finansiranju - sa dužničkom krizom koja se nadvija nad zemljom i parlamentom koji još uvek nije u stanju da odobri budžet za 2026.

