(Foto, video) apokaliptični prozori iz Hong konga: Još uvek gore neboderi, kule u garežu: Broj žrtava stravičnog požara porastao na 55, 280 nestalih

Predsednik Kine Si Đinping izrazio je saučešće Tri osobe uhapšene su zbog ubistva iz nehata Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao je na 55, a oko 280 se vodi kao nestalo, saopštili su zvaničnici.

Prema poslednjim infomracijama, 68 ljudi je u bolnici, od kojih je 16 u kritičnom stanju, a 25 se smatra teškim slučajevima, preneo je portal SCMP. Požari u četiri od sedam blokova u Vang Fuk Kortu su pod kontrolom, dok u preostala tri i dalje gore na gornjim spratovima 31-spratnih zgrada. Glavni izvršni direktor Džon Li Ka Čiu naredio je inspekcije svih stambenih naselja u Hong Kongu koja se renoviraju. Preliminarna istraga otkrila je lako zapaljivi stiropor koji