(Foto, video) apokaliptični prozori iz Hong konga: Još uvek gore neboderi, kule u garežu: Broj žrtava stravičnog požara porastao na 55, 280 nestalih

Blic pre 24 minuta
(Foto, video) apokaliptični prozori iz Hong konga: Još uvek gore neboderi, kule u garežu: Broj žrtava stravičnog požara…

Predsednik Kine Si Đinping izrazio je saučešće Tri osobe uhapšene su zbog ubistva iz nehata Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao je na 55, a oko 280 se vodi kao nestalo, saopštili su zvaničnici.

Prema poslednjim infomracijama, 68 ljudi je u bolnici, od kojih je 16 u kritičnom stanju, a 25 se smatra teškim slučajevima, preneo je portal SCMP. Požari u četiri od sedam blokova u Vang Fuk Kortu su pod kontrolom, dok u preostala tri i dalje gore na gornjim spratovima 31-spratnih zgrada. Glavni izvršni direktor Džon Li Ka Čiu naredio je inspekcije svih stambenih naselja u Hong Kongu koja se renoviraju. Preliminarna istraga otkrila je lako zapaljivi stiropor koji
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Raste broj žrtava u stambenom kompleksu u Hong Kongu, vatrogasci se još bore sa požarom

Raste broj žrtava u stambenom kompleksu u Hong Kongu, vatrogasci se još bore sa požarom

RTS pre 29 minuta
Požar u Hong Kongu stavljen pod kontrolu; Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih FOTO/VIDEO

Požar u Hong Kongu stavljen pod kontrolu; Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih FOTO/VIDEO

B92 pre 19 minuta
Broj žrtava velikog požara u Hongkongu porastao na 55, više od 270 osoba se i dalje vodi kao nestalo

Broj žrtava velikog požara u Hongkongu porastao na 55, više od 270 osoba se i dalje vodi kao nestalo

N1 Info pre 54 minuta
Strašni snimci iz Hongkonga: Raste broj stradalih u požaru - poginulo 55, povređeno 68 osoba

Strašni snimci iz Hongkonga: Raste broj stradalih u požaru - poginulo 55, povređeno 68 osoba

Euronews pre 54 minuta
Požar u Hongkongu: Broj žrtava porastao na 55, stotine se vode kao nestale

Požar u Hongkongu: Broj žrtava porastao na 55, stotine se vode kao nestale

NIN pre 59 minuta
Najsmrtonosniji požar u Hongkongu od Drugog svetskog rata: 55 mrtvih, 270 nestalih

Najsmrtonosniji požar u Hongkongu od Drugog svetskog rata: 55 mrtvih, 270 nestalih

Luftika pre 54 minuta
VIDEO Najsmrtonosniji požar u Hongkongu od Drugog svetskog rata: Najmanje 55 mrtvih i 280 nestalih

VIDEO Najsmrtonosniji požar u Hongkongu od Drugog svetskog rata: Najmanje 55 mrtvih i 280 nestalih

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kinapožar

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Osumnjičeni za napad u Vašingtonu u SAD stigao iz Avganistana u septembru 2021. godine

Tramp: Osumnjičeni za napad u Vašingtonu u SAD stigao iz Avganistana u septembru 2021. godine

Beta pre 24 minuta
Nakon odluke vlade Spajića: Od kraja oktobra gotovo 9.000 turskih državljana napustilo Crnu Goru

Nakon odluke vlade Spajića: Od kraja oktobra gotovo 9.000 turskih državljana napustilo Crnu Goru

Danas pre 14 minuta
U Sloveniji stupio na snagu Šutarov zakon: Policija dobija dodatna ovlašćenja

U Sloveniji stupio na snagu Šutarov zakon: Policija dobija dodatna ovlašćenja

Nova pre 29 minuta
Da li će Evropljani pobesneti: ODKB i Moskva pružaju ruku Amerikancima - evo na šta ih pozivaju!

Da li će Evropljani pobesneti: ODKB i Moskva pružaju ruku Amerikancima - evo na šta ih pozivaju!

Pravda pre 14 minuta
Tramp: Napad na Nacionalnu gardu je zločin protiv nacije i čovečnosti

Tramp: Napad na Nacionalnu gardu je zločin protiv nacije i čovečnosti

Vreme pre 4 minuta