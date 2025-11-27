(Mapa) RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Večeras stiže sneg u Srbiju! Biće ga u jačim epizodama, a evo gde će najjače da veje…

U jugoistočnoj Srbiji očekuje se pojava leda na tlu zbog niskih temperatura, upozoravajući učesnike u saobraćaju.

Sneg će se povremeno stvarati u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije, uz smanjenu vidljivost na putevima. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na povremeno jače snežne padavine koje se u brdsko-planinskim predelima, očekuju od večeras (26.11.) do subote (29.11.) usloviće smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Prolazne epizode jačeg snega biće češće u večernjim i noćnim satima kada će se sn eg