„Državno preuzimanje NIS-a sve izvesnije“: Da li je rok od 50 dana dao strah od zime bez ruskog gasa?

Danas pre 26 minuta  |  Suzana Peljto
„Državno preuzimanje NIS-a sve izvesnije“: Da li je rok od 50 dana dao strah od zime bez ruskog gasa?

Državni zvaničnici su poslednjim izjavama i potezima stvorili utisak u javnosti da je državno preuzimanje Naftne industrije Srbije (NIS) gotovo neizbežno.

Pre svega i pre svih, na poslednjoj konferenciji posvećenoj NIS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je niz primedbi na račun Rusa, predstavljajući ih u ovoj priči kao „loše momke“. Vučić je izneo primedbe od toga da se Rusi nisu udostojili da pregovaraju sa Srbijom o prodaji NIS-a, preko toga da su tu kompaniju 2008. godine kupili jeftino i uz to dobili dugačak spisak imovine, pa do tvrdnji da Srbija 2016. ili 2017. nije mogla da promeni rudnu rentu zbog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ako bude kupovala NIS, Srbija će morati da izdvoji milijarde: Koliko bi mogao da košta ruski udeo

Ako bude kupovala NIS, Srbija će morati da izdvoji milijarde: Koliko bi mogao da košta ruski udeo

Nova pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Kada stiže veća penzija? Objavljen poslednji rok do kog treba da primite više novca

Kada stiže veća penzija? Objavljen poslednji rok do kog treba da primite više novca

Kamatica pre 15 minuta
Da li je Željko Obradović (bio) lider?

Da li je Željko Obradović (bio) lider?

Forbes pre 21 minuta
„Državno preuzimanje NIS-a sve izvesnije“: Da li je rok od 50 dana dao strah od zime bez ruskog gasa?

„Državno preuzimanje NIS-a sve izvesnije“: Da li je rok od 50 dana dao strah od zime bez ruskog gasa?

Danas pre 26 minuta
Koliko budžet košta povećanje penzija: Penzionerima u proseku 6.174 dinara više

Koliko budžet košta povećanje penzija: Penzionerima u proseku 6.174 dinara više

Forbes pre 21 minuta
"Ne bih da plašim, ali..." Ekonomski ekspert objašnjava šta bi sve bilo ugroženo prestankom rada Rafinerije Pančevo

"Ne bih da plašim, ali..." Ekonomski ekspert objašnjava šta bi sve bilo ugroženo prestankom rada Rafinerije Pančevo

Kurir pre 0 minuta