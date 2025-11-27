Ministarstvo za rad: Od 1. januara jedinstvena osnovica za obračun plate u sistemu socijalne zaštite

Od 1. januara naredne godine u celom sistemu socijalne zaštite biće uvedena jedinstvena osnovica za obračun osnovne plate, koja će uz planirano povećanje od 5,1 odsto, iznositi 6.528,24 dinara, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U saopštenju se navodi da su do sada u sistemu postojale četiri različite osnovice, što je, kako se dodaje, u praksi dovodilo do nejednakosti prilikom svakog usklađivanja zarada. „Uvođenjem jedinstvene osnovice stvaramo fer i ujednačene uslove za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade. Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, od 1. januara 2026. godine nijedan