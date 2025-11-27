Najmanje 75 žrtava u požaru u Hongkongu, izgubljen kontakt sa 279 osoba

Broj žrtava u požaru u kompleksu višespratnica u Hongkongu porastao je na 75.

Ranije je saopšteno da je u požaru u stambenom kompleksu u području Tai Po poginulo najmanje 65, a povređeno najmanje 70 osoba. Vatrogasci pokušavaju da kontrolišu požar od juče popodne, kada je izbio na bambusovim skelama i građevinskoj mreži, a zatim se proširio na sedam od osam zgrada kompleksa. Oko 900 ljudi je tokom noći iseljeno u privremena skloništa. Lider Hong Konga Džon Li rekao je da je danas da je izgubljen kontakt sa 279 osoba. Međutim vlasti na