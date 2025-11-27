NBA: Toronto i Oklahoma nastavili pobedničke serije

Košarkaši Toronta pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Indijane sa 97:95 i tako upisali deveti uzastopni trijumf u NBA ligi.

Pobedu ekipi Darka Rajakovića doneo je Brendon Ingram košem na 0,6 sekundi pre kraja meča. Upravo je Ingram bio najefikasniji u redovima Reptorsa sa 26 poena, dok je Skoti Barns ubacio dva poena manje. U timu Indijane najbolji je bio Ti Džej Mekonel sa 16 poena. Seriju pobeda nastavila je i Oklahoma koja je na svom parketu slavila protiv Minesote sa 113:105. Bila je to deseta pobeda u nizu za Oklahomu, koja sada ima 18 trijumfa i samo jedan poraz. Šej Gildžes