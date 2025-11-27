Niko ne može da pobedi Darka Rajakovića: "Začarao" ceo klub, dobija se i u poslednjoj sekundi

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Niko ne može da pobedi Darka Rajakovića: "Začarao" ceo klub, dobija se i u poslednjoj sekundi

Toronto je prethodne noći savladao Indijanu 97:95 i to "dvojkom" Brendona Ingrama u poslednjim sekundama utakmice, tako da je serija kanadskog tima nastavljena.

Toronto je dobio čak devet uzastopnih utakmica, u poslednjih 14 ima samo jedan poraz, a najveće zasluge za to ima čačanski trener Darko Rajaković. Preuzeo je ekipu pre dve godine, rekonstruisao je i dao joj novu energiju, a čini se da je pun pogodak bio dolazak Ingrama ovog leta, iako su ga mnogi gledali "ispod oka" zbog tog poteza jer znamo da se radi o problematičnom karakteru. Ipak, izgleda da je za sada Rajakovića "pronašao žicu" kod Ingrama, pa mu je ovaj
Vesti online pre 1 sat
B92 pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Večernje novosti pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Kurir pre 4 sati
B92 pre 3 sata
Euronews pre 1 minut
Sputnik pre 1 minut
Sportske.net pre 0 minuta
Euronews pre 1 minut
RTS pre 1 minut