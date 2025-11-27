Porastao broj žrtava u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu: Poginulo 36 osoba, 279 se vode kao nestale

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Porastao broj žrtava u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu: Poginulo 36 osoba, 279 se vode kao nestale

U požaru koji se proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hongkongu poginulo je 36 osoba, a 279 se vode kao nestale, saopštila je danas gradska vatrogasna služba.

Kompleks čini osam solitera, a vatra je zahvatila sedam, navodi vatrogasna služba i dodaje da je u zgradama 2.000 apartmana koji su dom za oko 4.600 stanovnika, prenosi Rojters. One of the most shocking things to ever witness at Tai Po, HK. Burning buildings at Wang Cheong House, Wang Fuk Court. #taipo #hk #hongkong #fire #disaster #wangfukcourt pic.twitter.com/GI5N8SjeHs — Paul Marriott (@pcmarriott) November 26, 2025 Stanarima koji su ostali zarobljeni u kulama
