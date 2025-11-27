Postavljen mobilni kontejner u Ćacilendu kao stražarska kućica

Na kružnom toku na Trgu Nikole Pašića večeras je postavljen mobilni kontejner koji služi kao stražarska kućica za ulaz na plato ispred Doma Narodne skupštine Srbije, gde su od aprila postavljeni šatori pristalica vlasti.

Opozicioni poslanici pokušali su i jutros, kao i u utorak ujutro, da uđu na glavni ulaz u Skupštinu, uklonivši ogradu oko šatorskog naselja, posle čega je počelo guranje sa policijom. Poslanici su bonsekom presekli žicu kojom su bile povezane ograde i uputili se ka glavnom ulazu u Skupštinu. Među poslanicima je bio Zdravko Ponoš, koji je u utorak prošao kroz šatorsko naselje pristalica vlasti, takozvani „Ćacilend“, Petar Bošković i Stefan Janjić, a danas su im se