Selektor Alimpijević odredio 12 igrača za utakmicu protiv Švajcarske

Košarkaška reprezentacija Srbije započinje kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo 2027. godine u četvrtak 27. novembra protiv selekcije Švajcarske (19.00) u dvorani ''Aleksandar Nikolić''u Beogradu.

Tim povodom, selektor Srbije Dušan Alimpijević, odredio je spisak od 12 igrača koji će biti u protokolu za ovaj duel. Među 12 koji će otvoriti kvalifikacije su: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić i Filip Barna. Kapiten će biti Dušan Ristić- naveo je KSS. Među ovim imenima ima i četiri debitanta u reprezentaciji, a to su