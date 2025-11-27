Srbija - Švajcarska, uživo: Debi Dušana Alimpijevića i prvi meč na putu ka Mundobasketu

Srbija dočekuje Švajcarsku i kreće svoj put u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.

Biće ovo debi Dušana Alimpijevića na klupi Srbije i prvi meč od kada je seo na klupu "orlova". Dešavanja sa meča iz "Pionira" pratite na MONDU. Počinju Jaramaz, Miljenović, Anđušić, Tanasković i Miletić. Meč u Pioniru počinje u 19 časova u Pioniru. Alimpijević je odabrao 12 igrača za meč sa Švajcarskom. Biće ovo debi za novog selektora Dušana Alimpijevića na klupi Srbije. Prva utakmica od kada je nasledio Svetislava Pešića kao selektor "orlova". Dobro došli u MONDO