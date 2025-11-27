Srbija - Švajcarska, uživo: Debi Dušana Alimpijevića i prvi meč na putu ka Mundobasketu

Mondo pre 39 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Srbija - Švajcarska, uživo: Debi Dušana Alimpijevića i prvi meč na putu ka Mundobasketu

Srbija dočekuje Švajcarsku i kreće svoj put u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.

Biće ovo debi Dušana Alimpijevića na klupi Srbije i prvi meč od kada je seo na klupu "orlova". Dešavanja sa meča iz "Pionira" pratite na MONDU. Počinju Jaramaz, Miljenović, Anđušić, Tanasković i Miletić. Meč u Pioniru počinje u 19 časova u Pioniru. Alimpijević je odabrao 12 igrača za meč sa Švajcarskom. Biće ovo debi za novog selektora Dušana Alimpijevića na klupi Srbije. Prva utakmica od kada je nasledio Svetislava Pešića kao selektor "orlova". Dobro došli u MONDO
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Švajcarska vodi 18 razlike, gledaju Pešić i Tomašević

UŽIVO: Švajcarska vodi 18 razlike, gledaju Pešić i Tomašević

Sport klub pre 4 minuta
„Orlovi“ u velikom problemu, Srbija ubedljivo gubi

„Orlovi“ u velikom problemu, Srbija ubedljivo gubi

Nova pre 4 minuta
Odbrana Srbije kao švajcarski sir, "orlovi" u osetnom zaostatku

Odbrana Srbije kao švajcarski sir, "orlovi" u osetnom zaostatku

RTS pre 4 minuta
Srbija sutra protiv Islanda u drugom kolu na Svetskom prvenstvu za rukometašice

Srbija sutra protiv Islanda u drugom kolu na Svetskom prvenstvu za rukometašice

Dnevnik pre 24 minuta
UŽIVO Katastrofa Srbije - Alimpijević mora da reaguje!

UŽIVO Katastrofa Srbije - Alimpijević mora da reaguje!

B92 pre 4 minuta
Prenos, Srbija - Švajcarska: Da li je moguće da se ovo dešava u borbi za Mundobasket?!

Prenos, Srbija - Švajcarska: Da li je moguće da se ovo dešava u borbi za Mundobasket?!

Večernje novosti pre 4 minuta
"Zadovoljan pobedom i podeljenom minutažom": Srbija krenula pobedom na Mundijalu, ali hoće još

"Zadovoljan pobedom i podeljenom minutažom": Srbija krenula pobedom na Mundijalu, ali hoće još

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u košarciŠvajcarska

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Danas pre 35 minuta
Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Danas pre 5 minuta
Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Danas pre 35 minuta
Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Danas pre 1 sat
Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Danas pre 59 minuta