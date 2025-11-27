Vučić: Još ne znam kakva je američka odluka o NIS-u, Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći

Još ne znam kakva je američka odluka o Naftnoj industriji Srbije (NIS), ali pozivam ih da donesu pozitivnu odluku i da nam odobre licencu, rekao je večeras u Mionici predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji dodaje da je juče „molio, a večeras zahteva“ da se Srbiji odobri licenca, jer ništa nažao nikome nije učinila.

Rekao sam juče – molim Amerikance da nam to učine, a onda se mislim zašto sam molio. Pa kažem sebi, molio sam za svoj narod, ne za sebe, rekao je Vučić na predizbornom mitingu Srpske napredne stranke uoči lokalnih izbora 30. novembra. Danas je 48. dan kako kap nafte nije ušla preko naftovoda iz Hrvatske. Hrvati su, kao naši prijatelji, prvog dana isključili dotok nafte, a 48 dana je prošlo. Postoji li ijedna pumpa da nije imala goriva? Nije, jer je neko domaćinski