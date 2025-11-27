Zbog čega „panik poziv“ nije pomogao policiji u pronalaženju mesta nesreće kod Čačka?

Ana Radović i Aleksandar M. nastradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se, po svemu sudeći, dogodila u nedelju kada je automobil u kom su bili sleteo sa puta i upao u betonski propust kod Međuvršja.

Za njima se tragalo sve do danas, a prvi rezultati istrage ukazuju i to da je Ana pokušavala da pozove pomoć tako što je uputila takozvani „panik poziv“. Inspektor u penziji, Milan Dumanović, za Nova.rs objašnjava zbog čega dve osobe nisu mogle biti pronađene brzo, iako su uputili „panik poziv“. U medijima se ovog jutra, nakon objavljivanja vesti o tragičnom kraju potrage, pojavila informacija da je iz automobila i sa telefona Ane, koja se vodila kao nestala,