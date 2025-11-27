Željko Obradović stiže u Beograd, navijači Partizana zovu na aerodrom

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Željko Obradović stiže u Beograd, navijači Partizana zovu na aerodrom

Iza Košarkaškog kluba Partizan su burna 24 časa.

Trener Željko Obradović je podneo ostavku, a klub se praktično oprostio od trofejnog stručnjaka. Nedugo zatim je pak usledila hitna sednica Izvršnog i Upravnog odbora Partizana na kojoj je jednoglasno odbijena ostavka Željka Obradovića i data mu bezrezervna podrška da ostane šef stručnog štaba. Željko Obradović će se danas, letom iz Atine, vratiti u Beograd. Prema redu letenja, u 17.15 bi trebalo da sleti na aerodrom „Nikola Tesla“, a navijači crno-belih su pozvali
Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromTeslaAtina

