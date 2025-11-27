Čović o odlasku Obradovića: "Razni faktori su u pitanju, takva su vremena"

Dnevnik pre 59 minuta
Čović o odlasku Obradovića: "Razni faktori su u pitanju, takva su vremena"

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović prokomentarisao je odlazak Željka Obradovića sa mesta trenera u Partizanu.

Čovića je vest o ostavci Obradovića zatekla tokom gostovanja na TV Una. "Dobro, takav je poziv, naiđe takav period. Sad, koji su stvarno razlozi... Obično dođe do obostranog zasićenja. Zavisi i kakav je igrački potencijal, a drugo, živimo u ovim vremenima gde ima i drugih faktora, jel? Raznih faktora", nedorečen je ostao Čović. Na pitanje sagovornika da li je spreman da priča o tim faktorima Čović je odgovorio: "Pa dobro, da ne preterujemo. Stalno se trudimo da ne
